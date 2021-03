Inselbevölkerung stellt höheres Risiko dar als Urlauber

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez (re.) am Mittwoch (17.3.).

Die drohende Ansteckung unter den Inselbewohnern auf Mallorca und Ibiza macht den Behörden auf den Balearen zur Zeit mehr Sorgen, als die Ankunft tausender deutscher Urlauber. Das lässt sich von Kommentaren der balearischen Gesundheitsministerin Patricia Gómez ablesen, die am Mittwoch (17.3.) sagte: "Wahrscheinlich passiert es schneller, dass sich Einheimische untereinander anstecken, weil wir uns mehr bewegen. Wir können von einer Insel auf die andere und bewegen uns über die Inseln, gehen zu Familientreffen. Im Moment glauben wir im Gesundheitsministerium, dass diese Art der Mobilität weniger sicher ist als die Leute von außerhalb, weil die Urlauber als Familien kommen und nicht so viel mit anderen in Kontakt kommen."

In Bezug auf die ankommenden Urlauber sei es wichtig, den Tourismus auf eine coronasichere Weise zu gestalten, so Gómez. Sie erinnerte daran, dass alle Touristen mit einem negativen PCR-Testergebnis auf die Insel kommen müssen. Das gelte für ausländische Besucher ebenso wie für Anreisende vom spanischen Festland. Hoteliers, Gastronomen und Besucher müssten genau über die geltenden Regeln informiert werden und sich daran halten.

Auf Mallorca und den übrigen Balearen-Inseln sorgen solche Aussagen für Polemik. Der konservative Oppositionsführer Biel Company legte am Mittwoch noch einmal den Finger in die Wunde: "Die Gesundheitsministerin Gómez glaubt, dass die Inselbewohner weniger verantwortungsvoll sind als die Touristen. Die wissen wohl nicht mehr, wie sie ihre konfuse Politik im Umgang mit der Pandemie vertuschen sollen", stichelte der PP-Politiker.

Seit die Balearen-Inseln in Deutschland nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete stehen, steigen die Buchungszahlen für die Osterferien stark an. Die Bundesregierung rät weiterhin von Urlaubsreisen ab, verlangt aber keinen Test mehr Mallorca-Rückkehrer. Auch die Quarantänepflicht entfällt. Für die Einreise nach Spanien, also auch für den Flug nach Mallorca, muss vor Abflug ein PCR-Test gemacht werden. Die Einreise ist nur mit negativem Testergebnis erlaubt. Die Kontrollen dieser Vorschrift sollen über Ostern verschärft werden. /tg

