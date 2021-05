Bis zu 33 Grad am Wochenende auf Mallorca

Die Strände auf Mallorca könnten am Wochenende verstärkt Besucher anlocken. Denn der spanische Wetterdienst Aemet hat Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und reichlich Sonnenschein angekündigt. Perfektes Timing diesmal: Denn zum Wochenstart wird es dann wieder wechselhaft.

Schon am Freitag ist der Aufwärtstrend der Temperaturen spürbar. Bis zu 26 Grad werden es in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es zwei bis drei Grad kühler. Der Morgen kommt etwas dunstig daher. Tagsüber gibt es dann Sonne satt. Schattenbringende Wolken sind nicht vorgesehen. An der Küste kann der Wind etwas frischer wehen.

Der Mallorquiner wird zu dieser Jahreszeit das Meer wohl noch meiden. Mit 17 Grad an der Playa de Muro ist das Wasser noch recht frisch. Das Handy sollte 20.50 Uhr griffbereit sein, um Fotos vom Sonnenuntergang zu machen. Die sind bekanntermaßen in den sozialen Netzwerken der Bringer. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten um die 12 Grad mild.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Um 6.40 Uhr taucht die Sonne am Samstag am Horizont dann wieder auf. Wieder wird es am Morgen etwas neblig. Vormittags scheint die Sonne. Gen Abend tauchen ein paar Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. In der Inselmitte knacken die Temperaturen wohl das erste Mal dieses Jahr die 30-Grad-Marke. Wieder bleibt es an den Küsten kühler. Für Andratx sagt Aemet beispielsweise nur 24 Grad hervor.

Am Sonntag ist dann der Gipfel des Zwischenhochs erreicht. Besonders warm soll es in der Inselmitte und an der Ostküste werden: 33 Grad in Inca, 32 Grad in Manacor, 31 Grad in Cala Ratjada und 28 Grad in Palma de Mallorca. Für die Haut ist es vielleicht ganz gut, dass es tagsüber größtenteils bewölkt ist, trotzdem ist Vorsicht vor Sonnenbrand geboten. Regen ist recht unwahrscheinlich.

Zum Start in die neue Woche gibt es einen Wetterumschwung. Die Höchsttemperaturen sinken auf 25 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Aemet gibt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca am Montag mit 90 Prozent an. /rp