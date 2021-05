Auf den heißen Sonntag folgt wieder ein Temperatursturz auf Mallorca

Es dürfte am Sonntag voll an Mallorcas Stränden werden. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt für die Insel bis zu 34 Grad und strahlenden Sonnenschein vorher. Wie bereit die Woche zuvor, wird es am Montag schlagartig kühler.

Besonders heiß wird es am frühen Sonntagnachmittag in der Inselmitte. Die Spitzenwerte sind für Inca und Sa Pobla vorhergesehen. An der Küste bleibt es deutlich kühler und wohl auch unter der 30-Grad-Marke. Aemet prognostiziert 25 Grad für Andratx, 27 Grad für Cala Ratjada und 28 Grad für Palma de Mallorca. In den Mittagsstunden kann der Wind an der Küste etwas zügiger wehen. Das Meer an der Playa de Palma ist 20 Grad kühl. Viele schattenbringende Wolken wird es nicht geben. In der Nacht gehen die Temperaturen inselweite auf etwa zwölf bis 14 Grad herunter.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Montag geht es zwar sonnig weiter, doch die Höchsttemperaturen sinken drastisch auf 25 Grad. Nachts bleibt die Lage unverändert. Im Wochenverlauf bleibt es sonnig mit wenigen Wolken. Regen kann fast ausgeschlossen werden. Die Temperaturen klettern Stück für Stück wieder und dürften am nächsten Wochenende erneut die 30-Grad-Marke knacken. /rp