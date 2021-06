Guardia Civil stoppt Boot mit Migranten vor Cabrera

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Dienstag (22.6.) ein weiteres Boot mit Migranten in balearischen Gewässern entdeckt. Auf dem kleinen Motorboot vor der Küste der Mallorca vorgelagerten Insel Cabrera waren sieben Personen an Bord, die nach einem Gesundheitscheck in Polizeigewahrsam genommen wurden. Sofern es sich bei den Personen um illegale Einwanderer handelt, werden sie nach Möglichkeit in ihre Heimatländer zurückgeführt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Flüchtlingsboote an den Küsten der Balearen-Inseln ankommen. Meist nimmt die Anzahl zu, sobald das Wetter für die lebensgefährliche Überfahrt besser wird. Ende Mai wurden in sieben Booten 97 Immigranten aufgegriffen, die meisten davon ebenfalls in der Nähe von Cabrera. Üblicherweise stechen die Menschen in Algerien in See und passieren auf ihrem Weg nach Mallorca dann häufig zunächst Cabrera.

Im Jahr 2020 erreichten insgesamt 112 dieser Boote die Balearen, darunter 77 die Insel Mallorca. 1.464 Menschen kamen in den Booten an, 1.046 auf Mallorca. /tg