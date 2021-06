Keine Eupohrie trotz Buchungs-Anstieg der Briten

Am Donnerstagabend (24.6.) hatte der britische Premier Boris Johnson angekündigt, dass die Balearen auf der Corona-Ampel ab Mittwoch (30.6.) als Grün eingestuft werden. 24 Stunden später macht sich die Entscheidung der britischen Regierung in der Tourismusbranche auf Mallorca und den Nachbarinseln bereits bemerkbar. Wie Mauricio Carballeda, der Vorsitzende der Hoteliersvereinigung Palmanova-Magaluf - traditionell einer Briten-Hochburg auf Mallorca - am Freitag gegenüber MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" verkündete, verzeichne man bereits einen Anstieg der Reservierungen unter britischen Urlaubern.

Das wiederum beeinflusse auch die Überlegung der Anbieter auf der Insel, ihre Unterkünfte zu öffnen - noch vor einer Woche hatten viele davor zurückgeschreckt, da die coronabedingten Reiseauflagen der britischen Regierung einen unkomplizierten Mallorcaurlaub bis dato unmöglich machten. Sowohl die Zahl der Individualreisenden auf Internetbuchungsforen als auch die Anfrage über Reiseveranstalter steige nun stetig an. Das Unternehmen Jet2 verzeichnete eigenen Angaben zufolge einen Reservierungs-Anstieg für die Balearen von 3.000 Prozent an nur einem Tag.

"Wir wussten, dass die Leute Lust haben zu reisen", heißt es in einer Pressemitteilung von Jet2. Ab dem 1. Juli werde die Insel wieder verstärkt angeflogen, auch Pauschalreisen hat der Anbieter dann wieder im Programm. Auch Andrew Flintham von TUI UK bewertete die Entscheidung, Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera als sicheres Reiseziel zu deklarieren als "einen kleinen Schritt in die richtige Richtung". Beide Reise-Riesen fordern, dass Johnson auch für die Reise zu weiteren Mittelmeerdestinationen Grünes Licht geben solle. EasyJet kündigte an, die Anzahl der Passagierplätze im Flugverkehr von Großbritannien auf die Balearen ab Juli um 20.000 anzuheben. Derweil steigen die Flugpreise ab kommendem Monat laut der britischen Presse bereits stark an. Wie die Flughafenbetreibergesellschaft Aena ankündigte, soll ab dem 1. Juli auch der Terminal A am Flughafen von Palma de Mallorca wieder in Betrieb genommen werden.

Und doch: In Euphorie mögen zumindest die hiesigen Hoteliers noch nicht verfallen. "Die Pandemie ist noch nicht vorüber, und die Corona-Ampel wird ständig aktualisiert", so Mauricio Carballeda aus Palmanova-Magaluf. "Im schlimmsten Fall könnte es uns wie Portugal gehen." Dort hatte die Tourismusbranche zunächst aufgeatmet, als die britische Regierung die Reisebeschränkungen weitgehend aufhob, musste dann jedoch erleben, wie die Ampel wieder auf Gelb gestellt wurde - was bedeutet, dass die Briten nach der Rückreise in Quarantäne müssen. Ein Knock-Out-Argument für viele Reisewillige. Carbadella mahnte deshalb zur Vorsicht und fordert auch polizeiliche Verstärkung, um gerade in den Partyzonen wie Magaluf dafür sorgen zu können, dass Exzesse vermieden werden. Szenen wie an der Playa de Palma, wo sich deutsche Urlauber, aber auch spanische Jugendliche in den vergangenen Wochen wiederholt unter freiem Himmel betranken, ohne die Sicherheitsvorkehrungen oder die örtlichen Regelungen einzuhalten, sollten tabu sein. Auch Marga Prohens von der konservativen Opositionspartei PP auf den Balear rief zur Vorsicht auf: "Wir dürfen uns keinen Fehltritt erlauben." /somo