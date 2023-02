Eule, in Wäldern lebender nachtaktiver Vogel mit großen runden Augen und kurzem krummem Schnabel

Von unbekannter Herkunft und eher an einen Sponti-Spruch erinnernd ist der nicht allzu ernst gemeinte Vergleich, gemäß dem „Männer wie Eulen sind: Tagsüber kriegen sie kein Auge auf, und nachts jagen sie die Mäuschen.“ Ebenso geht es den meisten der rund 200 Eulenarten, die je nach Kulturkreis so entgegengesetzte Symbolfunktionen wie Unglücksboten oder aber Glücksbringer sind. Mancherorts galt die Eule als Sinnbild der Weisheit, da dieser Vogel auch in der Dunkelheit sehen kann und angenommen wurde, dass er mit seinen Augen Licht erzeugte. Ganz im Gegenteil zum alten Griechenland: Wenn ihr Ruf tagsüber zu hören war, galt dies als Vorzeichen von Seuchen oder Feuersbrunst.

Wer alleine lebt

Ebenfalls als negatives Orakel wurde laut einem mallorquinischen Sprichwort das folgende Aufeinandertreffen ausgelegt: „Derjenige Jäger, der auf eine Eule trifft, wird Schmerz erlegen“ (Caçador qui topa un mussol, cacera de dol ). Ein weiterer Aspekt ist die Einsamkeit, welche diesem Wirbeltier zugeordnet wird: „Wer allein lebt, gleicht einer Eule“ (Qui viu tot sol, sembla un mussol ).

Die Tatsache, dass Wettervorhersagen bis heute nicht immer zuverlässig sind, ist der Ursprung des scherzhaften deutschen Sprichworts: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt so, wie es ist.“ Auf Mallorquinisch existiert eine ebenso stets zutreffende thermische Prophezeiung: „Wenn die Eule im Dezember ruft, dann regnet es oder die Sonne scheint“ (Quan pes desembre canta es mussol, o pluja o bon sol ). Der griechische Dichter Aristophanes gilt als Schöpfer der Redewendung „Eulen nach Athen tragen“, was nichts anderes bedeutet, als eine überflüssige Arbeit zu verrichten; in seiner Komödie „Die Vögel“ sind nämlich eben genau jene Eulen als Attribut der weisen Stadtgöttin Athene schon längst dort heimisch.