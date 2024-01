Die Stadt Palma vergibt jetzt einen "Auslands-Oscar" – Braucht Mallorca das?

Jahrelang sind die PP und auch Vox uns mit der Thematik auf den Keks gegangen: Sollten in einem zweisprachigen Palma nicht auch die Kulturpreise der Stadt zumindest in den Bereichen Belletristik und Poesie nicht auch auf Spanisch vergeben werden? Es gibt dafür durchaus Argumente. Etwa, dass manche Leute, selbst wenn sie des Katalanischen mächtig sind, ihre Kreativität doch lieber auf Spanisch ausleben.

Sollte die Stadt Palma wirklich auf die Prämierung von exzellenten Schriftstücken verzichten, nur weil sie nicht auf Katalanisch verfasst worden sind? Zumal es ja durchaus einige talentierte und renommierte Autoren auf der Insel gibt, die auf Spanisch schreiben, ohne je in den Verdacht der Mallorquinisch-Feindlichkeit gekommen zu sein. Unter diesem Gesichtspunkt wirkte die Haltung der Linken, es gebe viele andere Preise für spanischsprachige Literatur, immer ein wenig kleinkariert.

Zum ersten Mal auf Mallorca

Nun, wo PP und Vox wieder am Steuer im Rathaus sind, gab es also die Chance, dass sich die Mallorquiner auf castellà kreativ austoben. Doch die Preise, sie hielt es nicht auf der Insel. Stattdessen gingen sie nach Madrid (Poesie) und Argentinien (Belletristik).

Beide geehrte Autoren reisten nach Mallorca (der Argentinier zum ersten Mal überhaupt) – und beeilten sich zu betonen, wie toll es sei, dass es den Preis nun auch auf Spanisch gibt. Das ist aus ihrer Warte nachvollziehbar. Doch es bleibt das Gefühl, dass die Mallorquiner auf diese Neuerung nicht wirklich gewartet haben. Es ist wie eine Art Auslands-Oscar. Nice to have. Aber braucht Palma so etwas?