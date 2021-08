Ein Teil der Fahrer der Überlandbusse auf Mallorca will mit Streiks gegen die schlechten Arbeitsbedingungen protestieren. Die Entscheidung fiel am Montag (9.8.) bei einer Abstimmung unter den Mitarbeitern des Unternehmens Moventis Illes, wie der Betriebsrat am Dienstag mitteilte. Moventis Illes ist eines der drei Unternehmen, die seit Janaur 2021 für den Betrieb der Überlandbusse auf Mallorca zuständig sind. Das Unternehmen deckt den Westen der Insel ab. Vom Streik betroffen wären also die Busse, die Calvià, Andratx, Esporles und Banyalbufar von Palma aus anfahren.

Der Protest soll zunächst am Mittwoch (18.8.) um 9 Uhr mit einer Demo in Palmas Busbahnhof Estació Intermodal beginnen. Sofern das Unternehmen nicht auf die Forderungen des Personals eingeht, wird in der darauffolgenden Woche gestreikt. Geplant sind Arbeitsniederlegungen am 23., 24., 25., 26. und 27. August jeweils zwischen 9 und 11 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr. Sollten diese Warnstreiks nicht den gewünschen Erfolg haben, werde man ab dem 30. August zu ganztägigen Streiks aufrufen.

Die Busfahrer kritisieren unter anderem, dass sie unbezahlte Überstunden leisten sowie lange Strecken mit dem eigenen Fahrzeug zurücklegen müssen, um ihren Dienst in teilweise entfernten Inselorten zu beginnen oder zu beenden. Die Abfahrtszeiten seien zu knapp durchgetaktet, sodass die Busse häufig Verspätung hätten und somit auch die Pausen zwischen den Fahrten für die Fahrer wegfielen, wie der Betriebsratsvorsitzender José Antonio Valiente erklärte. /tg