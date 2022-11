Es ist so weit: Am Mittwoch (2.11.) ist die neue sogenannte VAO-Fahrspur (vehículos de alta ocupación) auf der Autobahn Ma-19 zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und der östlichen Stadteinfahrt von Palma de Mallorca für den Verkehr freigegeben worden. Es handelt sich dabei um die linke Spur, die dann von Autos, in denen nur eine Person sitzt, nicht mehr befahren werden darf.

