Ohne Auto über die Insel kommen wird 2022 leichter: Seit Beginn des neuen Jahres gibt es einige Änderungen bei den Fahrplänen der rot-gelben Überlandbusse auf Mallorca (TIB). Dadurch sollen Passagiere nach dem Umsteigen Anschluss-Züge oder die Metro besser erreichen und so günstiger an ihre Arbeitsstätten oder zur Balearen-Universität UIB kommen. Angepasst wurden etwa die Zeiten der Cala-Millor-Linie 401, die der 402, die zwischen Palma, Lloret und Sineu verkehrt, sowie die nach und von Porreres/Algaida mit der Nummer 403.

Der erste Bus aus Cala Millor startet nun werktags bereits um 5.50 Uhr, in Lloret um 6.30 Uhr. Passagieren soll von der Bushaltestelle Aragó–Can Capes aus so das Umsteigen in die Metro an der Haltestelle Son Costa–Son Fortesa erleichtert werden. Die erst im September neu eingeführte Haltestelle der Überlandbusse wird neuerdings zudem auch von der Linie 301 nach Port de Pollença und der 302 nach Can Picafort angefahren.

Anschlüsse an den Zug verbessert

Auch bei den Fahrplänen der Linien Ariany–Maria (441) und Sant Joan (442) gibt es Änderungen (Zeiten 441, Zeiten 442). Auch hier sollen die Umsteigezeiten zwischen Bus und Zug verkürzt und der Anschluss an die Züge am Bahnhof von Sineu verbessert werden. Außerdem wurden an der Haltestelle Sineu Bahnhof neue Verbindungen mit der Linie 402, die zwischen Sineu, Lloret und Palma verkehrt, geschaffen (Zeiten 402).

Auch bei folgenden Linien kam es zu Änderungen: 104 (Magaluf–Palma), 105 (Sol de Mallorca–Palma), 107 (Es Capdellà–Palma), 122 (Puerto de Andratx–Sant Ponça), 123 (Santa Ponça–Cas Català), 201 (Galilea–Palma), 322 (Can Picafort–Pollença), 411 (Cala Rajada–Manacor), 412 (Cala Bona–Manacor), 501 (Manacor–Campos–Palma), 512 (Portocolom–Felanitx). Nutzer, die die Busse 2022 noch nicht genutzt haben, sollten vor ihrer ersten Fahrt die Buspläne unter tib.org checken. Die Linien 511 und 514 wurden zudem zur L514 (Cala d’Or–Felanitx–Porreres) zusammengelegt und die Fahrzeiten ausgeweitet. Hinzugekommen sind eine Fahrt von Felanitx nach Cala d’Or um 20.50 Uhr sowie die Rückfahrt um 21.30 Uhr und weitere am Vormittag zwischen Felanitx und Porreres (Zeiten 514).

Am besten mit der tarjeta intermodal

Wer Metro, Zug und Bus häufig nutzt, reist am besten mit der tarjeta intermodal. Seit November können deren Inhaber nach dem Umsteigen auch die Stadtbusse von Palma nutzen – mit Ausnahme der Flughafenlinie. Die Karte muss sowohl beim Ein- als auch beim Aussteigen in den Überlandbussen vorgezeigt werden und erneut beim Einsteigen in einen der Stadtbusse. Das Umsteigen in Letztere ist dann innerhalb von einer Stunde (ab dem Abstempeln beim Ausstieg aus dem Überlandbus) kostenlos. In die entgegengesetzte Richtung, also von den EMT-Bussen in die Überlandbusse, haben Nutzer ab dem Zeitpunkt des ersten Vorzeigens im Stadtbus 90 Minuten Zeit.