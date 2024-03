Illegale Motorradrennen machen seit Jahren den Anwohnern in der Serra de Tramuntana das Leben zur Hölle, vor allem am Wochenende. Nun hat sich der Inselrat von Mallorca endlich dazu durchgerungen, in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde DGT zu handeln. In den kommenden Monaten sollen insgesamt 38 Kameras an neuralgischen Punkten im Gebirge aufgebaut werden. 32 der Kameras kommen dabei vom Inselrat, sechs von der Verkehrsbehörde. Zunächst war Anfang des Jahres nur von 17 Kameras die Rede gewesen.

Gemessen sollen damit der Lärm und die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge, die Kennzeichen werden ebenso aufgezeichnet. Der Inselrat hat allerdings nicht die Möglichkeit, Strafen zu verhängen, weshalb die Aufnahmen der 32 Kameras der Institution an die Verkehrsbehörde weitergegeben werden sollen, die dann entscheiden muss, ob sie sanktioniert oder nicht. Politik hofft auf "Abschreckungseffekt" Die sechs Kameras der Verkehrsbehörde können direkt für Strafzettel hergezogen werden. Der Verkehrsdezernent des Inselrats, Fernando Rubio, setzt auf einen "Abschreckungseffekt" und hofft, dass die Raserei im Gebirge in Zukunft ein Ende hat. An diesen Stellen werden die Kameras aufgebaut: ANDRATX • Ma-10, km 110, Ortsausfahrt von Andratx • Ma-1, km 30,1, zwischen Andratx und Port d'Andratx • Ma-1, km 26, am Kreisverkehr Camp de Mar BANYALBUFAR • Ma-10/Ma-1100, km 79,5 an der Abzweigung nach Valldemossa, Esporles und Estellencs • Ma-10, km 83,4 nahe Son Bunyola BUNYOLA • Ma-2100, Bunyola-Orient, km 11,2 CALVIÀ • Ma-1043, km 6,5 Coll de Sa Creu • Ma-1032, Es Capdellà-Galilea, km 4,7 DEIÀ • M-10, km 65,5, auf Höhe Son Marroig ESCORCA • Ma-10, km 30,5, Gorg Blau • Ma-10/Ma-2140 Abzweigung nach Lluc • Ma-2141, km 3,3, Krawattenknoten an der Abfahrt nach Sa Calobra • Ma-10, km 11, auf Höhe Mortitx ESPORLES • Ma-1040/Ma-1120 Kreuzung beim Sportkomplex ESTELLENCS • Ma-10, km 98, auf Höhe Es Grau • Ma-10, km 95 FORNALUTX • Ma-10, km 37, Monnàber-Tunnel • Ma-10, km 37,3 beim Monnàber-Tunnel (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) • Ma-10, km 42,5, Sa Bassa (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) • Ma-10, km 43,3, nahe Mirador de Ses Barques (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) • Ma-10, km 44,8, Mirador de Ses Barques (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) • Ma-10, km 45,5 Mirador Ses Barques (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) • Ma-10, km 47,4 Abzweigung nach Fornalutx (Kamera der Verkehrsbehörde DGT) POLLENÇA • Ma-2203, Ortseinfahrt Cala Sant Vicenç • Ma-2200, Pollença-Port de Pollença, km 55 • Ma-2210, Tunnelausfahrt Fumat, nahe dem Leuchtturm Formentor • Ma-2220/Ma-2202 zwischen Alcúdia und Port de Pollença PUIGPUNYENT • Ma-1041, Ma-1101 und Ma-1032 bei Kilometer 0 SELVA • Ma-2130, Ortsausgang Caimari, Kamera und Anzeigetafel • Ma-2130, Selva-Caimari, km 6 • Ma-2130, km 13, Mirador Pedra en Sec SÓLLER • Ma-10/Ma-11, Kreisverkehr VALLDEMOSSA • Ma-1110, Ortseingang Valldemossa • Ma-10/Ma-1131, Abzweigung nach Port de Valldemossa