Da hätte er sich doch lieber an die Verkehrsregeln halten sollen: Ein Fahrer ist in der Tramuntana auf Mallorca dabei gefilmt worden, wie er andere Verkehrsteilnehmer durch überhöhte Geschwindigkeit, riskante Überholmanöver und einen aggressiven Fahrstil in Gefahr bringt. Auf der Aufnahme ist etwa zu sehen, wie der Fahrer ein anderes Auto vor einer Kurve bei durchgezogener Linie überholt. "Madre mía", hört man den Fahrer des Wagens sagen, von dem die Aktion gefilmt wurde ("Meine Güte").

