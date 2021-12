Er saß direkt an der Quelle: Die spanische Nationalpolizei (Policía Nacional) hat auf Mallorca einen 40-Jährigen festgenommen, der seinem Arbeitgeber, einem Getränkehändler, Bierfässer entwendet haben soll, um sie dann an Lokale an der Playa de Palma zu verkaufen.

Wie aus einer Pressemitteilung von Donnerstag (2.12) hervorgeht, soll der 40-Jährige mehrfach große Mengen an Bierfässern von seiner Firma im Gewerbegebiet in Palma de Mallorca gestohlen haben. Die Masche: Der Angestellte bat seinen Chef zunächst darum, einen Lieferwagen der Firma für private Transporte ausleihen zu dürfen. Dann stellte er im Lager volle Bierfässer in dem Bereich ab, wo normalerweise die leeren Fässer zurückgegeben werden. Dieser Bereich wird kaum überwacht. Im Morgengrauen kam er dann mit dem Lieferwagen und lud die Fässer auf. Um das Rätsel der verschwundenen Fässer zu lösen, engagierte das Unternehmen einen Privatdetektiv, der den Fall im September der Polizei meldete. Am vergangenen Montag (29.11.) kam es nun zur Festnahme. Die Ermittlungen sind dadurch aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei prüft, ob die Abnehmer des Diebesguts von der Herkunft der wohl besonders günstig verkauften Fässer wussten und sich dadurch ebenfalls strafbar machten. /rp