Für Ende Dezember ist es auf Mallorca derzeit ganz schön warm. Das untermauern nun auch die Statistiken des spanischen Wetterdienstes Aemet. Die Insel hat am Montag (27.12.) neue Rekorde aufgestellt. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter schön. Bei frühlingshaften Temperaturen scheint praktisch durchgehend die Sonne .

Der Spitzenwert am Montag lag bei 24,0 Grad am Leuchtturm von Capdepera. Das sind die höchsten Temperaturen im Dezember seit 1989, als die Aufzeichnungen an der dortigen Wetterstation begannen. Mit 23,4 Grad hat auch Palma de Mallorca, an der Wetterstation Portopí, einen Rekord aufgestellt. So warm war es dort an einem 27. Dezember seit mindestens 1978 nicht.

Las #temperaturas máximas de ayer, en #Baleares, fueron significativamente altas. Se alcanzaron algunos récords, entre los que destacan los 24ºC de Capdepera con datos desde 1989 y los 23,4ºC de Palma, Portopí con datos desde 1978. pic.twitter.com/pnPU2HJhhB — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de diciembre de 2021

Am Mittwoch wird es nicht mehr ganz so warm. Aemet prognostiziert Höchstwerte von 20 Grad in Sa Pobla, Inca, Manacor und Palma de Mallorca. In Pollença und Cala Ratjada werden es 19 Grad, 18 Grad in Andratx und Sóller.

Die Sonne scheint bei einem wenig bewölkten Himmel durchgehend. Der Wind kann mitunter böig aus westlicher Richtung wehen, gen Abend flaut er ab. Die Sonne hat um 17.35 Uhr ihr Tageswerk getan. Danach sinken die Temperaturen auf 8 Grad in der Inselmitte um Sineu und im Osten um Manacor. An den Küsten bleibt es milder. In Palma de Mallorca liegen die Tiefstwerte bei 11 Grad, 12 Grad in Andratx.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen wieder leicht ansteigen. Die Sonne geht um 8.08 Uhr auf. Auf weiten Teilen der Insel wird die 20-Grad-Marke geknackt. Spitzenreiter ist der Süden um Palma de Mallorca mit 21 Grad. An der Ost- und Westküste bleibt es bei 17 bis 18 Grad etwas kühler. Erneut gibt es den ganzen Tag Sonnenschein.

Silvester geht es ohne große Änderungen weiter. Der Morgen startet etwas diesig, danach kommt die Sonne raus. Die Temperaturen bleiben konstant. Die Nacht wird wohl wenig bewölkt. Für alle Silvester- oder Neujahrsbader: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma liegt derzeit bei 15 Grad.

Der Start in das neue Jahr wird ebenfalls sonnig.