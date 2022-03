Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat am Montagabend (28.2.) die Beleuchtung des Castell de Bellver in den Farben der ukrainischen Flagge geändert, um das Land angesichts der russischen Invasion symbolisch zu unterstützen. Die Burg wird auch am Dienstag ab 18.40 Uhr in den Farben Blau und Gelb angestrahlt.

Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung für Mittwoch (2.3.) ab 19.30 Uhr auf der Plaça de Cort zu einer Kundgebung aufgerufen, um Frieden in dem Konflikt zu fordern. Am vergangenen Freitag fand auf der Plaça d'Espanya eine von der Vereinigung der ukrainischen Familien Mallorcas organisierte Kundgebung statt, bei der rund 500 Menschen, hauptsächlich in der Stadt lebende Ukrainer, ein Ende des Krieges forderten.

Hier können Sie auf Mallorca für die Ukraine Spenden

Derweil gibt es auch immer mehr Hilfsaktionen, um den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen des Konflikts zu helfen: Die ukrainische Gemeinde im Carrer Bartomeu Xamena 26 an der Playa de Palma nimmt am Dienstag (1.3.) noch bis 20 Uhr Lebensmittel (Gemüse, Thunfisch, Sardinenkonserven und Kaffee), Medikamente (Schmerzmittel, Antibiotika, Entzündungshemmer, Alkohol und Wasserstoffperoxid, Mullbinden, Verbandszeug) und andere nützliche Gegenstände wie Schlafsäcke, Wasserkocher, Lederhandschuhe, Rucksäcke, Generatoren, elektrische Sägen, Decken und Ferngläser entgegen.

Die gemeinnützige Organisation S.O.S. Mamás, die sich normalerweise um die Armen auf Mallorca kümmert, sammelt an gleich drei Standorten auf der Insel Lebensmittel, Decken, Medikamente, Kleidung und Winterschuhe. In Palma werden die Spenden bis 3.3. im Carrer Francesc Marti Mora, 46 im Stadtteil Son Cotoner angenommen. In Can Picafort kann man die Hilfpakete am Mittwoch (2.3.) zwischen 10.30 und 13.30 Uhr sowie 16-19 Uhr bei Kikart Fotografía in der Avenida Diagonal, 9 abgeben. Und in Santa Ponça wird am Donnerstag (3.3.) von 16-19 Uhr eine Sammelstelle in der Avenida del Golf, 2 eingerichtet. /pss