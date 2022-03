Schlagermusik, Bier und gute Laune – die Partys am Ballermann nehmen wieder an Fahrt auf. Schon vor Saisonbeginn ist der Bierkönig - der im Gegensatz zu anderen Lokalen keinen Winterschlaf hält - gut besucht. Die MZ hat am Samstag (5.3.) mal geschaut, ob das Feiern schon wie früher möglich ist oder ob die Biergartenatmosphäre von 2021 auch in diesem Jahr droht.

Anders als noch im vergangenen Sommer geht es zügig rein. Eine Reservierung mit QR-Code ist nicht mehr nötig. Schon hier ist auffällig, dass es keine Zugangskontrolle mehr gibt. Schließlich wurde die 3G-Regel bereits im Februar gekippt. Da das Tanzen wieder erlaubt ist, braucht es auch nicht mehr die Sicherheitskräfte, die die Gäste an die Tische begleiten.

Drinnen angekommen dröhnen Hits wie "Ich schwanke noch" von Ikke Hüftgold. Der Künstler selbst flog zwar 2017 raus und darf nicht mehr im Bierkönig auftreten, seine Musik ist offenbar aber weiterhin erwünscht.

Corona scheint vergessen

Von der eigentlich vorgeschriebenen Maskenpflicht beim Tanzen und den zwei Meter Sicherheitsabstand ist wenig zu sehen. Stattdessen sammelt sich das überwiegend deutsche Partypublikum um die Tische, trinkt gemeinsam und tanzt. Die Stimmung ist ausgelassen, Corona scheint vergessen. Das ist aber nicht nur an der Playa de Palma der Fall. Einen Ticken schlimmer geht es noch an Palmas Paseo Marítimo zu, wo die Menschen dicht an dicht ohne Maske sich in den Bars drängen.

Getränke gibt es nur am Tisch. Eine Bestellung an der Bar ist nicht möglich. Es wird wieder geflirtet. Jungsgruppen verteilen spendabel Shots an Mädchen. Anders als im Sommer wird von Tisch zu Tisch gegangen und man lernt sich kennen. Eine Tanzfläche gibt es nicht. Es wird um die Tische getanzt, eben dort, wo Platz ist.

Während für die einen der Ballermann zum Mallorca-Urlaub dazugehört, ist er für andere ein „Kulturschock“. So beschreibt es zumindest Anton Gustafsson, ein Schwede, der an diesem Abend zum ersten Mal im Bierkönig ist. „Es ist eine sehr interessante Erfahrung“, erzählt er. Derzeit macht er Urlaub auf der Insel. Deutsche Freunde hatten ihn in den Partytempel mitgenommen. Vom Ballermann hatte der junge Schwede zuvor noch nie gehört.

Entspannte Atmosphäre

„Ich bin das erste Mal im Bierkönig und fühle mich direkt wie zu Hause“, berichtet Julie Stahl, die seit Februar ein Auslandssemester auf Mallorca macht. Die Würzburger Studentin ist überrascht von der lockeren und lustigen Atmosphäre. „Ich würde auf jeden Fall wieder herkommen, aber wahrscheinlich eher, wenn noch mehr Leute da sind“, sagt sie. Derzeit ist nur ein Raum geöffnet, der am Wochenende schon gut gefüllt ist. Wann komplett geöffnet wird, ist nicht bekannt. Auf eine MZ-Anfrage antwortete der Bierkönig nicht.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Touristen-Massen wieder auf die Insel drängen. Dann könnte es am Ballermann wieder zugehen, wie vor der Pandemie. Mit dem Megapark hat auch der größte Tanztempel der deutschen Urlauberhochburg seine Wiedereröffnung angekündigt, am 7. April soll die Eröffnungsparty nach Corona-Pause steigen. Am 21.4. eröffnet zudem an der Bierstraße die neue Diskothek Stürmer Arena by Münchner Kindl, wo dann auch Ikke Hüftgold am ersten Abend sein Playa-Comeback feiert.

Eine Erfahrung für sich

Im Sommer wiederkommen will auch Jan Martínez. Der Student aus Kempten mit spanischen Eltern besucht derzeit seine Freundin in Palma und fühlt sich am Ballermann wohl. „Es ist echt lustig, aber was ich am Besten finde, sind die Leute, mit denen ich hier bin“, sagt er.

Was wohl dem Schweden Anton Gustafsson am Besten gefallen hat? „Als sie einen Song von ABBA gespielt haben“, sagt er lächelnd und verabschiedet sich in die Menge.