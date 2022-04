Ein 33-jähriger Urlauber hat am Mittwoch (6.4.) in den frühen Morgenstunden einen Polizisten und einen Türsteher vor einem Vergnügungslokal in Alcúdia im Norden von Mallorca angeriffen. Die Ortspolizei verhaftete den Mann wegen mutmaßlicher Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich in der Avenida Tucán. Eine Gruppe ausländischer Touristen sorgte für Unruhe, wobei einer von ihnen sich besonders aggressiv zeigte und den Türsteher eines Nachtclubs schlug. Guardia Civil und die Ortspolizei von Alcúdia rückten an. Bei Ankunft der Patrouille griff der Mann auch einen Beamten an. /bro