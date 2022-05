Zwei deutsche Urlauber sind am Donnerstagnachmittag (26.5.) an der Playa de Palma auf Mallorca festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, eine Deutsche in einem Hotel in der Urlauberhochburg vergewaltigt zu haben. Der Vorfall soll sich bereits am Mittwoch zugetragen haben. Die beiden Festgenommen wurden vom Haftrichter in Untersuchungshaft geschickt.

Mehr zum Thema "Nur Ja heißt Ja": Spanien verschärft Sexualstrafrecht