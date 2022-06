Wir nähern uns dem sprichwörtlichen 40. Mai, der in Spanien wettertechnisch die Sommersaison eröffnet. Dann beginnt auf Mallorca in der Regel die Zeit, in der es fast nur noch Sonnenschein und hohe Temperaturen gibt. Vor Pfingsten rieseln zwar noch einmal ein paar Regentropfen auf die Insel herab, an den Feiertagen selbst wird es aber schön.

Der Donnerstag (2.6.) startet neblig, am Vormittag scheint die Sonne. Der strahlend blaue Himmel wird jedoch vom Saharastaub getrübt, der in der Luft umherschwirrt. Nach dem Mittagessen ziehen zudem einige Wolken am Himmel entlang. Die Temperaturen knacken in der Inselmitte die 30-Grad-Marke: 33 Grad in Inca, 32 Grad in Sineu, 31 Grad in Porreres. An den Küsten bleibt es mal wieder kühler: 28 Grad in Palma de Mallorca, 27 Grad in Cala Ratjada, 26 Grad in Port d'Andratx.

In der Inselmitte warnt der spanische Wetterdienst Aemet vor erhöhter Waldbrandgefahr:

Die Sonne geht um 21.12 Uhr unter, danach sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 17 Grad. In manchen Orten ist eine Tropennacht möglich. Diese ist gegeben, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Regen und Wetterphänomen

Um 6.21 Uhr begrüßt die Sonne am Freitag den neuen Tag. Aemet warnt an den Küsten Menorcas vor einer "Rissaga", die die Höhe des Meeresspiegels um 90 Zentimeter schwanken lässt. Das Wetterphänomen wird durch den Luftdruck ausgelöst und kann auch im Norden von Mallorca für hohen Wellengang und Überschwemmungen sorgen.

Am Vormittag wird es wohl leicht regnen. Da der Saharastaub noch in der Atmosphäre präsent ist, regnet es die Körner mit herab. Schon am Nachmittag klart es auf und die Sonne zeigt sich wieder. Die Temperaturen sinken leicht auf Höchstwerte um die 32 Grad.

So wird das Wetter am Pfingstwochenende

Am Samstag folgt ein Sonne-Wolken-Mix mit einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag. Die Temperaturen steigen wieder auf 33 Grad. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag - im Gegensatz zu Deutschland ist das in Spanien kein Feiertag - ist der Himmel fast wolkenfrei und die Sonne scheint durchgehend. Die Temperaturen bleiben konstant. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma gibt Aemet mit 24 Grad an. /rp