Ein deutscher Urlauber hat sich am Sonntag (24.7.) bei einem Treppensturz in einem Hotel an der Playa de Palma schwer verletzt. Das bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei gegenüber der MZ. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr in einem Zwei-Sterne-Hotel im Carrer Rafael Ramis i Togores.

Demnach soll der Urlauber aus dem zweiten Stock durch einen Schacht gestürzt sein. Der 29-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, soll sich der Mann gemeinsam mit einer Gruppe seit mehreren Tagen in dem Hotel aufhalten. Berichten von Anwohnern zufolge, sei die Gruppe den ganzen Tag nur am Trinken. Die Urlauber falle durch rüpelhaftes Verhalten auf. Mehrmals hätten die Anwohner wegen des Lärms die Polizei gerufen. /pss