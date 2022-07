Ein ungewohntes Schauspiel: Am Sonntag (31.7.) zogen in Palma de Mallorca nicht nur Wolken auf, kurz regnete es sogar. Sicherlich nicht genug, um der durch die lange Hitzewelle strapazierten Natur eine Pause zu gönnen. Aber immerhin, Regen im Juli ist auf Mallorca allein schon eine Nachricht. Ob es auch im August mal regnet, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Doch zumindest in der ersten Woche sieht es nicht danach aus. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen voraus.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist wie den Rest der Woche auch auf der gesamten Insel eine tropische Nacht zu erwarten. Als tropisch werden Nächte bezeichnet, deren Tiefsttemperaturen über 20 Grad liegen. Am kühlsten wird es wohl gegen 6 Uhr mit 21 Grad im Inselinneren und 24 Grad in Palma und Pollença. Das dürfte dann auch der ideale Moment zum Lüften sein. Spätestens ab 10 sollten alle Fenster geschlossen sein, da dann bereits fast auf der gesamten Insel wieder 30 Grad herrschen. Höchsttemperaturen liegen zwischen 36 Grad in Santa Maria del Camí und 32 Grad in Andratx sowie Son Servera. Für den Süden der Insel hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen starker Hitze ausgerufen.

Meer verspricht kaum Abkühlung

Am Dienstag sind die Temperaturen mit 38 Grad in Porreres am höchsten. Die Warnstufe Gelb gilt dann im Inselinneren und im Süden der Insel. Palma bleibt relativ konstant bei 34 Grad Höchsttemperatur, genauso der bei Urlaubern beliebte Ort Santanyí. Mittwoch und Donnerstag sind ebenfalls inselweit heiß und sonnig. Vor allem im Inselinneren schrammen die Höchsttemperaturen konstant an den 40 Grad. Freitag wird es sogar noch etwas heißer. Nicht nur im Inselinneren, sondern auch in Sóller sind dann 38 Grad Höchsttemperatur angesagt.

Bei solchen Temperaturen kann man - sofern man das Glück hat, im Urlaub zu sein - gar nicht so viel mehr tun, als ins Wasser zu springen. Allerdings verspricht das in diesem Jahr stark aufgewärmte Meer kaum Abkühlung. An der Playa de Palma etwa ist das Wasser am Sonntag 28 Grad warm und soll am Dienstag auf 29 Grad steigen. Am Naturstrand Es Trenc erreicht das Meer am Montag sogar 30 Grad.