Das frühere Capitol-Kino in Pollença im Norden von Mallorca wird rundum erneuert und umgebaut. Über ein entsprechendes Sanierungsprojekt in Höhe von 5,2 Millionen Euro stimmt am Mittwoch (9.11.) der Gemeinderat ab. Die Gemeindevertreter erhoffen sich, die Räumlichkeiten des ehemaligen Lichtspielhauses als Multifunktions-Saal für Veranstaltungen nutzen zu können.

Bei dem kostenintensiven Vorhaben soll sowohl außen als auch innen alles, was vom Cine Capitol übrig ist, grunderneuert werden. Architekt José María Forteza sieht vor, im Inneren fast alles abzureißen und den gesamten Aufbau des Gebäudes neu zu strukturieren. Die Fassade soll zwar modernisiert werden, aber in ihrem äußeren Erscheinungsbild weiter an die alte Lichtspielhaus-Fassade erinnern, die durch Marés-Stein geprägt ist. Während der Dorffeierlichkeiten zur Fira de Pollença, die am Wochenende (12./13.11.) anstehen, können sich Anwohner über die Details des Projekts informieren. Die Pläne liegen dann in der Bar "Taverna" der Joan-March-Gärten aus. Das könnte Sie interessieren: Politik Bürgermeisterwechsel in Pollença auf Mallorca: Jetzt regiert der Hafen Kunst Mit tollem Blick auf Pollença: Am Fuß des Puig de Maria gibt es jetzt ein Zentrum für Kunst und Natur Tourismus & Wirtschaft Gemeinde Pollença stoppt den Neubau des Hotels Formentor auf Mallorca Das Kino stammt aus dem Jahr 1944 Das Cine Capitol war im Jahr 1944 von Guillem Cifre konstruiert worden. Es umfasst auf knapp 790 Quadratmetern aktuell 460 Sitzplätze, die im Stil denen eines klassischen italienischen Theaters nachempfunden sind. Hinzu kommen eine Lagerhalle, zwei Verkaufslokale, die aktuell leerstehen und eine Wohnung. Im Jahr 2001 schloss das Lichtspielhaus seine Pforten, 2015 kaufte die Gemeinde das zentral gelegene Gebäude auf. /somo