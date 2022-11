In einem erst jetzt bekannt gewordenen Vorfall, haben Sprengstoffspezialisten der spanischen Nationalpolizei am vergangenen Montag auf Mallorca ein von einem Spaziergänger an der Cala Varques entdecktes Projektil gesprengt. Es stammte offenbar von einem U-Boot.

Der Spaziergänger hatte das Geschoss gegen 12.30 Uhr am Montag im Gestrüpp gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten sowie die herbeigerufenen Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Forstbehörde Ibanat riegelten das Gebiet ab. Sprengstoffspezialisten brachten das Projektil an den Strand. Dort vergruben sie es im Sand, bevor sie es sicherheitshalber sprengten. Typ und Herkunft des an der Cala Varques gefundenen Projektils ist nicht bekannt Das Geschosses soll mit einer hochentflammbaren und giftigen Substanz gefüllt gewesen sein. Nähere Informationen zu dem genauen Typ und der Herkunft des Projektils sind bisher nicht bekannt. Die Cala Varques ist ein von Land her nur zu Fuß erreichbarer Naturstrand auf dem Gemeindegebiet von Manacor. /ck