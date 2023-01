Die Guardia Civil hat am Sonntag (8.1.) zwei Brüder im Alter von 18 und 22 Jahren festgenommen. Den beiden jungen Männern wird vorgeworfen, einen 18-Jährigen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen zu haben. Zuvor hatte das spätere Opfer den Brüdern vorgeworfen, sein Motorrad geklaut zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 21 Uhr in der Avenida Juan Carlos I in Andratx. Das Opfer stellte fest, dass sein Motorrad gestohlen worden war und wandte sich an eine Gruppe Jugendlicher, die in der Nähe versammelt war. Als er sie fragte, ob sie wüssten, wer der Dieb war, lachten sie ihn aus. Daraufhin entbrannte ein Streit und einer der Jugendlichen zückte eine "messerähnliche" Waffe. Damit stach er dem Opfer in den Rücken und flüchtete zu Fuß.

Zweiter Täter schubste das Opfer auf den Boden

Als das Opfer ihm hinterherlaufen wollte, wurde er von einem anderen Jugendlichen geschubst und landete auf dem Boden. Daraufhin verlies die Gruppe den Tatort. Ein Freund des Verletzten holte ihn ab und brachte ihn in ein Gesundheitszentrum, wo er behandelt wurde.

Nachdem der junge Mann Anzeige bei der Guardia Civil erstattet hatte, brauchten die Beamten nur wenige Stunden, um die beiden Angreifer zu identifizieren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der ältere Bruder zustach, während es der Jüngere war, der das Opfer schubste.

Älterer Bruder muss in Untersuchungshaft

Die beiden Männer wurden am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Der 22-Jährige kommt in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der jüngere Bruder wurde nach der Anhörung auf freien Fuß gesetzt.