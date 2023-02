Die Guardia Civil hat am Samstag (11.2.) einen Wanderer per Hubschrauber gerettet, der auf einem verschneiten Berg auf Mallorca weder vor- noch zurückkam. Das geht aus einer am Dienstag (14.2.) veröffentlichten Pressemitteilung hervor.

Der 42-jährige Spanier war auf dem Puig de Massanella unterwegs, einem Berg zwischen den beiden Stauseen Gorg Blau und Cúber. Vor einem 30 Meter tiefen Abhang blieb der Ausflügler stecken. Er kam nicht weiter, da der Schnee die Trittsicherheit beeinflusste. Er rief den Notruf. Die Bergrettung hatte Probleme, sich dem Wanderer per Hubschrauber zu nähern. Denn der durch den Helikopter verursachte Wind hätte den Mann aus dem Gleichgewicht bringen und stürzen lassen können. Per Seilwinde retteten sie den 42-Jährigen. Die Guardia Civil weist darauf hin, derzeit nur mit Schneeschuhen und Eispickel ausgerüstet in die verschneiten Berge wandern zu gehen. /rp