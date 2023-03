Noch nicht wirklich ein Parkleitsystem, aber immerhin: Der balearische Umweltminister Miquel Mir hat am Freitag (24.3.) bei einem Pressetermin eine Anzeigetafel präsentiert, die das sommerliche Chaos auf den Parkplätzen am Naturstrand Es Trenc entschärfen soll.

Die Tafel ist an einem Kreisverkehr der MZ-6040 in Richtung Colònia de Sant Jordi angebracht und soll die Stellflächen anzeigen, die noch auf dem Parkplatz Na Tirapèl verfügbar sind. Strandbesucher sollen so gegebenenfalls auf den zweiten Parkplatz Sa Barralina umgeleitet werden.

In dem Naturschutzgebiet von Es Trenc gelten strenge Auflagen

Die Parkprobleme an dem Naturstrand mit seinem türkisblauen Wasser und weißen Sand sind ein Dauerbrenner auf Mallorca. Die Behörden versuchen sie seit Jahren in den Griff zu bekommen. So schlossen sie einen illegalen Parkplatz, eröffneten eine neue Stellfläche und richteten einen Shuttle-Service ein. Der Strand und die dahinter liegenden Dünen sind mittlerweile zum Naturschutzgebiet erklärt worden, und es gelten entsprechend strenge Auflagen.