Wetter Llucmajor (19.05.24 bis 26.05.24): Sonnige Aussichten und leichte Brisen auf Mallorca

Aktuelle Wettertrends in Llucmajor: 7-Tage-Prognose

Die Idylle von Llucmajor wird in der kommenden Woche von gemischten Wetterbedingungen begleitet. Hier finden Sie eine detaillierte Tagesausblick- und Wochenübersicht für das bevorstehende Wetter in Llucmajor, welches überwiegend milde Temperaturen und eine bunte Mischung aus Sonne und Wolken bereithält.

Wetterprognose für Llucmajor - 19. bis 26. Mai 2024

Sonntag, 19. Mai: Die Woche beginnt mit einem bedeckten Himmel, und eine leichte Brise von 7 km/h wird durch die Straßen von Llucmajor wehen. Bei angenehmen 22 Grad Celsius lässt es sich gut durch die malerischen Gassen schlendern.

Montag, 20. Mai: Etwas Regen soll den Sicht auf Mallorca an diesem Tag trüben, mit milden 20 Grad und einer gleichbleibenden leichten Windstärke. Der Regenschirm sollte nicht vergessen werden, wenn man die lebhafte Marktatmosphäre unter freiem Himmel genießen möchte.

Dienstag, 21. Mai: Auch für den Dienstag ist leichter Regen bei einer Höchsttemperatur von 23 Grad vorhergesagt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47% und einem sanften Wind fühlt sich die Luft allerdings recht angenehm an.

Mittwoch, 22. Mai: Das Highlight der Woche erwartet uns mit strahlendem Sonnenschein und den höchsten Temperaturen von bis zu 24 Grad. Die perfekte Gelegenheit, um die sonnigen Seiten von Llucmajor zu entdecken oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen.

Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. Mai: Ab Donnerstag kündigen sich aufgebrochene Wolken an, die sich über das Wochenende halten werden. Die Temperaturen bleiben stabil bei 23 Grad, bevor sie sich am Samstag auf 22 Grad leicht abkühlen.

Wochenendausblick, 26. Mai: Der Sonntag begrüßt uns mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und einer erfreulichen Temperatur von 26 Grad – ein bezaubernder Abschluss einer wechselhaften Woche.

Erleben Sie das Wetter in Llucmajor mit all seinen Facetten und planen Sie Ihre Aktivitäten am besten unter Berücksichtigung dieser vielseitigen Wettervorhersage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:34:13. +++