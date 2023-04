Ein kleines Mädchen ist aus einer Theaterschule im Gewerbegebiet Can Valero in Palma de Mallorca ausgebüxt und eine halbe Stunde auf den anliegenden Straßen umhergeirrt, bevor eine Frau das Kind in ihre Obhut nahm. Der Vorfall ereignete sich laut Informationen des "Diario de Mallorca" am Samstag (1.4.).

Das Mädchen war in einer Theaterschule in dem Gewerbegebiet am nördlichen Stadtrand von Palma, als es seine Aufsichtsperson um ein Taschentuch bat. Diese schickte das Kind auf die Toilette. Die Kleine fand zwar den Weg dorthin, aber auf dem Rückweg verirrte sie sich und gelangte durch einen Notausgang direkt auf die Straße. Mitten im Verkehr unterwegs Das Mädchen irrte daraufhin durch die angrenzenden Straßen, wobei es teilweise auch nahe der vielbefahrenen Landstraße nach Puigpunyent unterwegs war. Eine Frau entdeckte die Kleine und fragte sie, was sie allein auf der Straße suchte. Als die Frau merkte, dass sich das Kind verirrt hatte, rief sie die Polizei. Die Beamten der Nationalpolizei befragten das Mädchen, das immerhin das Wort "Theater" herausbrachte. Die Beamten brachten daraufhin das Kind zur Theaterschule, wo man das Verschwinden des Mädchen gerade erst entdeckt hatte. Das kleine Kind wurde daraufhin vom Vater abgeholt. Direktorin bedauert den Vorfall, weist aber Schuld von sich Die Direktorin der Theaterschule bedauerte den Vorfall, wies aber jegliche Schuld von sich. Als das Mädchen auf die Toilette ging, hätten sich die anderen Kinder gerade zur Pause in den Hof begeben, weshalb man vom Verschwinden des Kindes nichts bemerkt habe. Die Mutter des Kindes erstattete noch am selben Tag Anzeige bei der Nationalpolizei. Das Kind sei in Gefahr gewesen, heißt es in der Anzeige. /jk