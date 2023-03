Die Nationalpolizei auf Mallorca hat drei Jugendliche verhaftet, die für die Brände in der Nacht auf Sonntag (5.3.) im Viertel Es Rafal in Palma verantwortlich sein sollen. Bei den Brandanschlägen auf drei Container wurden sechs in der Nähe geparkte Autos schwer beschädigt. Die Jugendlichen versuchten auch, einen Lebensmittelautomaten in der Gegend aufzubrechen.

