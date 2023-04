Ein Brandstifter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags (16.4.) im Stadtviertel Pere Garau in Palma de Mallorca mit einem in Müllcontainern gelegten Feuer schwere Schäden angerichtet. Fünf in der Nähe geparkte Autos wurden dabei schwer beschädigt. Die Flammen griffen auch auf die Fassade eines nahe gelegenen Gebäudes über.

Im Osten der Stadt hat es in den vergangenen Wochen mehrfach ähnliche Vorfälle gegeben. Dieser ist der bislang schwerste. Er ereignete sich gegen 4.14 Uh im Carrer Jeroni Rosselló auf Höhe der Hausnummer 19. Die Feuerwehr war etwa eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. In dem Gebäude befanden sich auch Sauerstoffflaschen "Im ersten Stock befindet sich ein Zahnarzt-Praxis, in der es Sauerstoffflaschen gibt. Wenn das Feuer dorthin gelangt wäre, hätte das noch übler ausgehen können", sagte ein sichtlich bestürzter Nachbar. Mitarbeiter der Stadtwerke entferten am Sonntagmorgen die Reste der von den Flammen verzehrten Müllcontainer und ersetzten sie durch neue. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Die Beamten vermuten, dass ein oder mehrere Feuerteufel unterwegs sind.