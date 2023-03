Ein Feuerteufel hat in der Nacht auf Samstag (4.3.) in Palma de Mallorca zugeschlagen. Insgesamt vier Autos zündete die Person in Straßen der Stadtteile El Vivero, Son Rullan und Es Rafal an. Der erste Brand wurde gegen 2.30 Uhr gemeldet, der letzte eine Viertelstunde später. Die Fahrzeuge wurden allesamt schwer beschädigt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten Schwierigkeiten, die Feuer unter Kontrolle zu halten. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Täter für die Brände verantwortlich ist. Eine erste Suche nach Verdächtigen in der Nacht blieb erfolglos. /pss