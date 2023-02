Innerhalb von nur wenigen Stunden ist die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch (1.2.) zweimal wegen Garagenbränden in Palma de Mallorca ausgerückt. Die Polizei vermutet, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und sucht nun nach dem Feuerteufel.

Der erste Brand wurde gegen 3.50 Uhr in einer unterirdischen Garage im Carrer Tomás Forteza gemeldet. Dort zerstörten die Flammen drei Autos und zwei Motorräder komplett. Um die zehn weiteren Autos wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr musste unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Denn in der abgeschlossenen Garage war durch den extremen Rauch kaum etwas zu sehen und das Feuer hatte eine sehr hohe Temperatur erreicht. Die Feuerwehrleute brauchten zweieinhalb Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Nach dem Brand konnte die Garage aufgrund der hohen Rauchbelastung erst nicht betreten werden.

Polizei vermutet Feuerteufel

Einer der Anwohner erzählte später der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass er besonders stark betroffen sei. Sein Auto und sein Motorrad wurden zerstört, ebenso wie das Motorrad seines Schwagers. Der Nachbarschaftsvertreter des Hauses war sich unterdessen sicher, dass die Hausgemeinschaft Opfer eines Brandstifters geworden sei. "Früher haben sie Container verbrannt, jetzt Garagen. Zwei solche Brände in einer Nacht wären sonst ein sehr großer Zufall." Der zweite Brand startete gegen 7 Uhr in einer Garage in der Nähe. Dort wurde ein Motorrad zerstört.

Wie auch der Nachbarschaftsvertreter geht die Polizei bei zwei Bränden in kurzem zeitlichen und räumlichen Abstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht nun nach dem Täter. Mitarbeiter des Kriminallabors sammelten in den Garagen Proben, um herauszufinden, ob ein Brandbeschleuniger verwendet wurde.

Seit Jahren brennen Container in Palma

In vergangenen Jahren setzten Feuerteufel in Palma immer wieder Müllcontainer in Brand. Dabei wurden oft geparkte Autos beschädigt oder brannten sogar komplett aus. Erst im November 2022 waren in Coll d'en Rebassa sieben Container und drei Autos in nur einer Nacht abgebrannt.