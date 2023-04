Feuer an der Playa de Palma: Am Montagvormittag (17.4.) ist in der Bar Los Olivos nahe des Balneario 3 in der Urlauberhochburg auf Mallorca ein Brand ausgebrochen. Über der Playa de Palma war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr war bis gegen 13 Uhr im Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehr von Palma der MZ bestätigte. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Inzwischen sind mehr Details zu dem Brand bekannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MZ bestätige, ist das Feuer in der Küche der montags geschlossenen Bar ausgebrochen. Die Fritteuse des Lokals ist aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten. Von dort aus griffen die Flammen auf die darüber installierte Dunstabzugshaube über. Dort führten trugen Reste von altem Fett dazu bei, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Der Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass der Brand über die Dunstabzugshaube auch das benachbarte Hotel Cabot Playa Grande betraf. Kurzzeitig brach im Hotel die Telefon- und Internetverbindung zusammen. Entgegen erster Berichte musste die Unterkunft allerdings nicht evakuiert werden. Ohnehin waren in dem Hotel, das am Montag in die Saison startete, erst wenige Gäste untergebracht. Bar muss erst einmal geschlossen bleiben In der Bar selbst wurde die Küche stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbenutzbar. Die Wände des Gastraumes sind verkohlt, Löschwasser vermischt mit Öl bedeckt den Boden. In den nächsten Tagen ist in der Bar kein Gastronomiebetrieb möglich. Personen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Die Wohnungen oberhalb der Bar liefen zu keinem Moment Gefahr, ebenfalls in Brand zu geraten, erklärte der Feuerwehrsprecher. Wie hoch der Schaden ist, der bei dem Brand entstand, ist noch unklar. Die Feuerwehr der Stadt Palma war mit zehn Mann und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch die Eigentümer der Bar machten sich an Ort und Stelle ein Bild von den Löscharbeiten.