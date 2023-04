Am Freitag (28.4.) haben drei große Segelyachten den Hafen von Palma de Mallorca besucht. Die Sea Cloud, die Sea Cloud II und die Sea Cloud Spirit gehören alle zur gleichen Reederei (Sea Cloud Cruises) und bieten Kreuzfahrten durch das Mittelmeer an.

Die Kreuzfahrtgesellschaft setzt ausschließlich traditionelle Schiffe ein, deren Hauptantrieb die Segel sind. Außerdem sind auf diesen Schiffen weniger Passagiere unterwegs als auf den üblichen Kreuzfahrten. Alle drei zusammen haben lediglich eine Kapazität von 296 Passagieren.

Geschichte der Segelyacht Sea Cloud

Obwohl sich die drei Schiffe relativ ähnlich sind, haben sie eine völlig unterschiedliche Geschichte. Die Sea Cloud ist ein Viermast-Segelschiff aus dem Jahr 1931. Das Schiff wurde in der Krupp-Werft in Kiel als Hochzeitsgeschenk des amerikanischen Börsenmaklers Francis Hutton an die Multimillionärstochter Marjorie Merriweather gebaut. Der ursprüngliche Name der Yacht war Hussar, später hieß sie Angelita, Patria und Antarna.

Im Laufe der Jahre hat das Schiff viel erlebt, unter anderem gehörte es eine Zeit lang dem dominikanischen Diktator Rafael Trujillo. 1978 erhielt sie ihren jetzigen Namen Sea Cloud und wurde zu einem Kreuzfahrtschiff umgebaut. Das Schiff ist 109,7 Meter lang, 15,2 Meter breit und hat eine Tragfähigkeit von 2.530 Tonnen. Es kann maximal 64 Passagiere in 32 Kabinen aufnehmen.

Sea Cloud II und Sea Cloud Spirit

Die Sea Cloud II ist wesentlich moderner. Die Yacht wurde in der Werft von Gondán im spanischen Asturien gebaut und am 6. Februar 2001 in Dienst gestellt. Sie bietet 94 Passagieren in 47 Kabinen Platz und hat eine Länge von 117 Metern, eine Breite von 16 Metern und eine Tragfähigkeit von 3.849 Tonnen.

Die Sea Cloud Spirit wurde ebenfalls in Spanien gebaut, um genau zu sein in der Werft Ría de Pontevedra in Galicien. Das Schiff hat eine besondere Verbindung zu Palma, da es hier im September 2021 getauft wurde. Die Yacht kann 136 Passagiere befördern und ist mit 69 Kabinen ausgestattet.

Die drei Schiffe haben sich zwar in Palma getroffen, aber machen unterschiedliche Routen. Die Sea Cloud Spirit hat ihre Kreuzfahrt in Casablanca begonnen und ist nach einem Besuch in Tanger in Málaga angekommen, wo sie zusammen mit der Sea Cloud II, die ihre Reise dort begonnen hat, nach Valencia gefahren sind. Von Palma aus geht es für beide Yachten nach Barcelona, dem Endpunkt ihrer jeweiligen Reise. Die Sea Cloud wiederum hat gerade Lissabon, Cádiz, Almeria und Cartagena besucht, ihr nächster Halt ist im Hafen von Mahón bei Menorca.