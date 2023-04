Seit dem 12. April liegt die neue Gigayacht "Koru" von Amazon-Gründer Jeff Bezos vor Mallorca. Eine Woche später ist nun am Mittwoch (19.4.) das nagelneue Beiboot "Abeona" in den Gewässern der Insel angekommen. Um kurz nach 7 Uhr morgens machte das Schiff im Hafen von Palma fest.

Beiboot ist kein wirklich zutreffender Begriff, denn die "Abeona" dürfte mit ihren 76 Metern quasi selbst als Superyacht durchgehen. Sie lief Ende Januar auf der Werft Damen in den Niederlanden vom Stapel. Damit war sie sogar vor der "Koru" fertig, die erst Anfang April ins Wasser gelassen wurde. Die vergangenen Wochen verbrachte die "Abeona" im Hafen der britischen Enklave Gibraltar.

Platz vor allem für Crew, Equipment und Vorräte

Dass das Schiff als Beiboot konzipiert ist, zeigt auch die Aufteilung. So bietet sie Platz für vier Gäste (im Vergleich zur "Koru", die für 18 Gäste konzipiert ist) und Kabinen für 37 Crewmitglieder. Zudem ist sie darauf ausgelegt, Equipment, Wasserspielzeuge und Vorräte zu transportieren. Die Damen-Werft ist auf diese Art von Schiffe spezialisiert. Die "Abeona" ist die zweitgrößte Yacht, die dort gebaut wurde.

An Bord findet sich ebenfalls ein Hubschrauberlandeplatz, was die Versorgung bei längeren Aufenthalten auf hoher See erleichtern dürfte. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 18 Knoten (etwa 34 km/h).

Wann kommt Jeff Bezos nach Mallorca?

Spannend dürfte in den kommenden Wochen vor allem werden, welche Bewegungen die "Koru" und die "Abeona" machen, etwa, ob sie längere Ausfahrten aufs Mittelmeer machen oder sich eher um die Insel herum bewegen. Auch inwieweit der frisch gebackene Besitzer Jeff Bezos seine neuen teuren Spielzeuge nutzen wird, dürfte diskutiert werden.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der laut "Forbes" aktuell drittreichste Mann der Welt (Nettovermögen rund 125 Milliarden Dollar) auf die Insel käme. Im Jahr 2019 umrundete er Mallorca auf der Yacht "Rising Sun" des US-amerikanischen Entertainment-Moguls David Geffen. Die Reise soll Bezos nachhaltig beeindruckt haben und könnte dafür verantwortlich sein, dass er auch sein eigenes Schiff gleich nach Mallorca schickte.