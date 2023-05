Nächtlicher Schrecken in Palmas Stadtviertel s'Indioteria: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.5) sind dort zwei Container, ein Auto und einen Lieferwagen in Flammen aufgegangen. Die riesige Rauchsäulde drang in einige der umliegenden Gebäude ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

"Wir wurden von meinem Bruder geweckt", sagte einer der jungen Bewohner der Siedlung. "Er schlief bei offenem Fenster und der Rauch drang in sein Zimmer." Er weckte seine Familie, darunter auch seine Großmutter, eine ältere Frau. Ein Mercedes Vito und ein Renault Clio völlig zerstört Das Feuer brach gegen zehn vor drei Uhr morgens in Müllcontainern im Carrer Santiago Álvarez Avellán aus. Die Flammen griffen auf zwei Fahrzeuge über, einen Mercedes Vito und einen Renault Clio, die durch das Feuer völlig zerstört wurden. Die Fassade des Gebäudes ist durch den Rauch geschwärzt worden. In Palma werden seit Wochen immer wieder Container in Brand gesteckt. Dabei ist das Feuer schon mehrfach auch auf Fahrzeuge und Gebäude übergegriffen. Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Feuerteufeln.