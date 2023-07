Am Wochenende ist es auf Mallorca zu gleich drei Badeunfällen gekommen, teilweise mit schwerwiegenden Folgen. Besonders schlimm traf es einen 47-Jährigen, der sich am Sonntag (9.7.) gegen 14.30 Uhr schwer verletzte, als er von einem Holzsteg an der Playa de Muro sprang, wie die Zeitung Última Hora berichtet. Das Wasser sei an dieser Stelle nur 60 Zentimeter tief gewesen.