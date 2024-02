Ein derart konstantes Wetter auf Mallorca ist man sonst nur vom Sommer gewöhnt. Seit Tagen scheint die Sonne und die Temperaturen liegen knapp unter der 20-Grad-Marke. Daran ändert sich auch in naher Zukunft nichts.

Am Freitagnachmittag (2.2.) liegen die Höchsttemperaturen zwischen 15 (Sóller) und 17 Grad (Palma). Wolken sind kaum am Himmel zu sehen. Nach dem Sonnenuntergang um 18.11 Uhr wird es zügig frisch. In den Nächten ist es derzeit ziemlich kalt. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad in der Inselmitte, auch an den Küsten werden einstellige Temperaturen erreicht.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Trotz Sonnenaufgang um 7.53 Uhr dauert es eine ganze Weile, ehe sich die Insel von der nächtlichen Kälte aufgewärmt hat. So sind es am Samstag um 10 Uhr noch 10 Grad auf Mallorca. Erst ab Mittag schießen die Temperaturen in die Höhe und erreichen 18 Grad. Nach dem nebligen Morgen scheint die Sonne den ganzen Tag am unbewölkten Himmel. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung.

Am Sonntag geht der morgendliche Nebel in Wolken über, die sich am späten Vormittag verziehen. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad im Norden der Insel. Im Verlauf der neuen Woche sollen sie gar 23 Grad erreichen. Es bleibt überwiegend sonnig, nur am Dienstag soll es graue Wolken (kein Regen) geben.

Temperaturrekorde im Januar auf Mallorca

Der balearische Ableger des spanischen Wetterdienstes Aemet hat einen Rückblick auf Januar geworfen. Der Monat war wenig überraschend wärmer als gewöhnlich. Die Durchschnittstemperatur betrug 12 Grad, was 1,8 Grad mehr als in den Jahren zuvor waren. In den Bergen betrug die Abweichung mitunter gar 3,8 Grad. Mit 25,1 Grad am 26. Januar in Sineu wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Allerdings existiert die Wetterstation erst seit 2009 und ist vergleichsweise jung.

Überraschenderweise bewertet Aemet den Januar als nassen Monat. An den wenigen Regentagen schüttete es ordentlich. 88,9 Liter pro Quadratmeter in Palma ist doppelt so viel wie gewöhnlich. Im Januar 2023 fielen auf Mallorca im Durchschnitt 76,1 Liter pro Quadratmeter, in den vergangenen Jahren lag der Schnitt bei 57,7 Litern.