Ein Blick auf die Wetterentwicklungen in Felanitx verspricht größtenteils angenehmes und freundliches Wetter in der ersten Februarwoche des Jahres 2024. Helle Tage mit klarem Himmel und nur zeitweiser Bewölkung prägen das Bild, was die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lässt.

Das aktuelle Wetterphänomen: Klare Tage in Felanitx

Beginnend mit dem 2. Februar 2024, erlebt Felanitx ein gemäßigtes Klima mit einer Höchsttemperatur von 16 Grad Celsius unter einem wechselhaft bewölkten Himmel. Der Wind bleibt mit 9 km/h moderat, die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 63%, und ein Luftdruck von 1032 hPa verspricht stabile Wetterbedingungen.

Ganz in Blau: Klarer Himmel über Felanitx

Die nachfolgenden Tage, vom 3. bis zum 5. Februar, kündigen sich mit einem klaren Himmel an. Mit ähnlicher Tagestemperatur von 16 bis 19 Grad Celsius und leichten Windbewegungen von 2 bis 6 km/h zeigt sich Felanitx von seiner schönsten Seite. Die relative Feuchtigkeit und der atmosphärische Druck unterstützen weiterhin das angenehme Klima.

Bewölkungszunahme und Regenvorhersage

Ab dem 6. Februar ziehen über Felanitx wieder mehr Wolken auf, die Temperaturen bleiben mit 19 Grad Celsius jedoch warm und einladend. Die kommenden Tage halten ebenfalls überwiegend klares Wetter, abgesehen vom 8. Februar, an dem sich überwiegend bewölkte Verhältnisse mit einer leicht abgekühlten Tagestemperatur von 17 Grad Celsius einstellen. Ein Anstieg des Windes auf 10 km/h könnte für eine leichte Brise sorgen, bei der es sich perfekt entlang der Küste von Felanitx spazieren lässt.

Regenschauer als Abschluss der Woche

Zum Ende der Wettervorhersage am 9. Februar 2024 zeigt sich der Himmel über Felanitx von einer anderen Seite mit leichtem Regen und einer milden Temperatur von 15 Grad Celsius. Der Wind frischt auf 11 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 79%. Ein idealer Tag, um es sich im Inneren gemütlich zu machen und die Natur von drinnen zu beobachten.

