Mehr als 300 Traktorfahrer haben sich am Montag (19.2.) mit ihren Gefährten auf dem Weg nach Palma gemacht, um an einer Demonstration für die Verbesserung der Lage der Landwirte teilzunehmen. Der Protest sorgte für ein Verkehrschaos. Die Behörden baten die Bevölkerung, in Palma das Auto besser stehen zu lassen. Allerdings waren auch die öffentlichen Verkehrsmittel stark betroffen.

Um 9.30 Uhr versammelten sich die Treckerfahrer in Inca, Campos, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santa Maria und Sa Casa Blanca. Von dort aus ging es auf Nebenstraßen nach Palma. Die Guardia Civil eskortierte die Traktoren bis ins Stadtviertel Nou Llevant, wo der Startpunkt der Demonstration war. Bislang sind die Traktoren der einzelnen Ausgangsorte in den Dörfern bekannt: Inca (60), Campos (30), Santa Maria (15), Ses Torres (25) Es cruce (47) Santa Eugènia (14), Son Sureda (7), Llucmajor (10), Sa Casa Blanca (25) und Montuïri (25). Strecke der Traktor-Demo und Umleitungen Ab 11.30 Uhr fuhren die Traktoren durch Palmas Zentrum in einer Zweierreihe bei sehr langsamem Tempo von 3 km/h. Die Strecke lautete: Carrer de Manuel Azaña, Carrer Manacor, Avinguda d'Alexandre Rosselló, Plaça d´Espanya, Av. Comte de Sallent, Av. de Alemania, Av. Portugal, Passeig de Mallorca, Jaume III, Passeig des Born und Carrer Constitució. Der Zielort ist der Sitz der Vertretung der Zentralregierung. Dort trafen sich die Bauern mit Alfonso Rodríguez, dem Delegierten der Zentralregierung auf den Balearen. Sie forderten weitreichende Verbesserungen in der Landwirtschaft. Die Demonstranten nahmen dabei nur die spanische Regierung in Madrid und die EU in die Pflicht. "Wir schießen nicht gegen die Balearen-Regierung", sagte Verbandspräsident Baltasar Matí. Die Verkehrsbetriebe EMT leitete zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr mehrere Buslinien um. Die betroffenen Linien waren: A1 (der Bus zum Flughafen), LCC (Centre Ciutat), L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L14, L16, L18, L19, L20, L22, L23, L24, L25, L27, L28, L31, L32, L35, L39, L40, L46 und L47.