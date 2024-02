Am Montag (19.2.) schlägt die Stunde des großen Protests der Landwirte von Mallorca: Angekündigt ist eine Traktorkolonne mit mehr als 150 Fahrzeugen, die zum Sitz der Regierungsdelegation in Palma fahren und den Verkehr in der Innenstadt weitgehend zum Erliegen bringen werden. Die Bauern fordern unter anderem faire Preise für ihre Produkte, die Beibehaltung der Steuerermäßigung für Agrardiesel, strengere Kontrollen für Importe aus Nicht-EU-Ländern und einen Abbau der Bürokratie

Erwartet werden die Einschränkungen ab etwa 11 Uhr. Für die Landwirte, die sich dem Protest anschließen, wird der Tag dementsprechend früh beginnen: Die Demonstration soll an verschiedenen Punkten der Insel starten. Treffpunkte für die Traktoren sind bei Sa Casa Blanca (Abfahrt um 10.15 Uhr), an der Plaça de la Vila in Santa Maria (10 Uhr), an den Restaurants Ses Torres (9.30 Uhr) und Es Cruce (9.30 Uhr), an der Residència de Campos (9 Uhr) und beim s'Escorxador de Inca.

Auf dieser Route fahren die Traktoren durch Palma

Von dort aus werden sich die Teilnehmer auf den Weg nach Palma machen. Kundgebungen sollen dann in der Avinguda Méxic und dem Carrer Bogotá stattfinden. Von dort aus werden sich die Fahrzeuge gegen 11 Uhr morgens paarweise aufstellen und sich auf die Kolonne vorbereiten, die gegen 11:30 Uhr beginnen wird.

Die geplante Route durch Palma lautet wie folgt: Carrer de Manuel Azaña, Carrer Manacor, Avinguda d'Alexandre Rosselló, Plaça d´Espanya, Av. Comte de Sallent, Av. de Alemania, Av. Portugal, Passeig de Mallorca, Jaume III, Passeig des Born und Carrer Constitució. Der Zielort ist der Sitz der Regierungsdelegation. Nach Angaben der Bauernverbände werden etwa 150 Traktoren und rund 200 Personen an der Demonstration teilnehmen.

So geht es nach der Demo weiter

Die Traktoren werden mit einer Geschwindigkeit von etwa drei Kilometern pro Stunde fahren und auf der gesamten Strecke, die schätzungsweise 4,5 Kilometer lang ist, in einer Reihe bleiben. Nach Beendigung der Demonstration werden die teilnehmenden Fahrzeuge Palma wie folgt verlassen: über die Avinguda d'Antoni Maura, Av. Adolfo Suarez, Av. Gabriel Alomar, den Carrer Joan Maragall, Carrer Felicià Fuster, Carrer del Callao, Carrer Brot und Avinguda Mèxic.

Nach Angaben des Rathauses von Palma werden die Traktoren von diesem letzten Punkt aus von Beamten der Ortspolizei in verschiedenen Gruppen bis zum Kreisverkehr Can Blau begleitet, wobei die Route durch die Straßen Manuel Azaña und Manacor führt.

Betroffene Parkplätze und EMT-Busse in Palma

Die Ortspolizei von Palma weist darauf hin, dass während der Demonstration entlang der Avenidas die Parkplätze von Corte Inglés, Plaça d´Espanya und Comte de Sallent geschlossen werden. Auch werden die Verkehrsbetriebe EMT zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr mehrere Buslinien umleiten. Die betroffenen Linien sind: A1 (der Bus zum Flughafen), LCC (Centre Ciutat), L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L14, L16, L18, L19, L20, L22, L23, L24, L25, L27, L28, L31, L32, L35, L39, L40, L46 und L47.

Der Bus CC durch das Stadtzentrum wird zwischen 12 und 14 Uhr überhaupt nicht verkehren. Im gleichen Zeitraum wird die Linie L25 in Richtung Arenal über Av. Gabriel Roca, Av. Argentina, Pg. Mallorca und Av. Portugal umgeleitet, und die Linie L35 endet an der Haltestelle 559 (pl. Espanya- Estació Intermodal).

Schließlich werden die Busse L12 und der L24 zwischen 11 und 12 Uhr nicht an ihren Endhaltestellen an der Avinguda Mèxic halten können. Aus demselben Grund wird die L18 nicht in den Carrer de Manuel Azaña einfahren, sondern über die Autobahn und die Avinguda de Gabriel Alomar zum Carrer de Manacor umgeleitet.

Einschränkungen bei den TIB-Bussen

Auch bei den TIB-Bussen gibt es aufgrund der Proteste Einschränkungen: Zwischen 11 und 17 Uhr sind die Haltestellen an der Porta des Camp in Palma in beiden Richtungen geschlossen. Die betroffenen Linien sind die L501 und die L504. Außerdem werden die Haltestelle Eusebi Estada 2, Alfons el Magnànim und Ctra. de Valldemossa 2 in Palma zwischen 11 und 15 Uhr nicht angesteuert.

Die TIB-Linien 101, 102, 103, 104, 104, 105, 106, 107 und 108 werden ebenfalls zwischen 11 und 16 Uhr an keiner zusätzlichen Haltestelle in Palma stoppen. Der Betrieb am zentralen Busbahnhof an der Plaça d´Espanya soll aber dabei nicht beeinträchtigt werden. /bro