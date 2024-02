Der Mann, der am Dienstag (20.2.) tot im Meer vor der Kathedrale von Palma gefunden wurde, ist an einer Herzattacke gestorben. Das ergaben jetzt die Ermittlungen der Guardia Civil auf Mallorca, wie das "Diario de Mallorca" schreibt. Ein Passant hatte die Leiche am Vormittag im Wasser entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

