Der Wintereinbruch hat Mallorca am Dienstag (27.2.) Schnee beschert. In den Bergen sind ein paar Flocken gefallen, bis Mittwoch können sich noch weitere dazugesellen. Außerdem wird es stürmisch auf der Insel.

Alberto Darder Rosell entdeckte mal wieder als Erster die weiße Pracht. Der Meteorologe ist für die Wetterstation auf Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major (1.436 Meter), zuständig. Er schreibt von einer etwa vier Zentimeter dicken Schicht ab einer Höhe von 1.400 Metern:

Au edoooo aquí estaaaaaa! pic.twitter.com/fkFTFPPndR — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) 27 de febrero de 2024

Sa cota s'ha estabilitzat a l'entorn dels 1.400 metres, on hi ha uns 4 cm. A sa coma de n'Arbona (1.200m) abans queien uns bons flocs però ara només plou. Amb isos positives a 850hpa no podem aspirar a massa més 🤣 pic.twitter.com/SDOjt1ddoi — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) 27 de febrero de 2024

Der spanische Wetterdienst Aemet gibt die Schneefallgrenze auf Mallorca derzeit bei 1.200 Metern an. Es bleibt den Dienstag über grau und regnerisch bei 14 bis 15 Grad. Am späten Nachmittag gibt es ein Loch in der Wolkendecke, das ab 16/17 Uhr für ein paar Sonnenstunden sorgt. In der Nacht ist der Himmel wieder bewölkt und die nächste Regen/Schneeetappe folgt.

Am Mittwoch schüttet es den ganzen Tag

Bei dem bislang äußerst trockenem Winter kommt der Niederschlag gelegen. Aemet verzeichnete in der Nacht von Montag auf Dienstag in Escorca mit 21 Litern pro Quadratmeter den meisten Regen. Die Aemet-Wetterkarte sieht nach einem ordentlichen Guss am Mittwoch aus, der diese Werte übertreffen dürfte. Höchstens in Andratx blinzelt die Sonne mal kurz. Immer wieder sind auch Gewitter möglich.

Im Norden Mallorcas gilt ab 9 Uhr die Sturmwarnstufe Gelb. Auch in Cala Ratjada kann es heftige Böen mit bis zu 80 km/h Geschwindigkeit aus nördlicher Richtung geben. Die Warnstufe zieht sich bis in die Morgenstunden des Donnerstags. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 Grad.

Am Donnerstag wird es bei Sonne und 18 Grad wieder frühlingshaft. Doch das schöne Wetter ist diesmal eine Eintagsfliege. Ab Freitag wird es wechselhaft. Immer wieder kann es regnen, zudem wird es wieder kälter. Aemet beziffert die Schneefallgrenze auf dann nur noch 1.000 Meter.