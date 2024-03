Das Wetter zu Ostern auf Mallorca wird wohl doch besser als erwartet

Zu Ostern auf Mallorca regnet es immer. So lautet zumindest die landläufige Meinung. Vor ein paar Wochen hat der spanische Wetterdienst Aemet auch Regen zu den Feiertagen in einer ersten Vorhersage prognostiziert. Nun, da das Fest immer näher rückt, sind die Aussichten aber doch etwas freundlicher als erwartet.

Am Freitag scheint überwiegend die Sonne. Morgens und abends wird es im Flachland neblig. Die Temperaturen erreichen in Porreres und Sóller Höchsttemperaturen von 25 Grad, an den Küsten bleibt es etwas kühler: 21 Grad in Port d'Andratx und Port de Pollença.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Nach Sonnenuntergang um 19.04 Uhr sinken die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad. Der Samstag wird auch schön. Die Sonne scheint. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Erst gen Abend weht der Wind etwas kräftiger.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Abend zieht der Himmel zu und ein paar wenige Regentropfen sind möglich. Die Temperaturen sinken in der nördlichen Hälfte Mallorcas unter die 20-Grad-Marke. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung.

Ab Montag Regen auf Mallorca möglich

Ab Montag wird das Wetter auf Mallorca instabil. Es kann tagsüber leichte Schauer geben, die Regentropfen führen Saharastaub mit sich. Der Wind weht kräftiger. Die Temperaturen halten sich noch um die 20-Grad-Marke.

Am Dienstag werden es nur noch 16 bis 17 Grad. Es ist bewölkt und Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma mit 95 Prozent. Der Wind weht weiterhin flott.

Der Mittwoch startet mit Regen. Gen Abend wird es ein wenig freundlicher. Die Temperaturen bleiben konstant. Pünktlich mit dem Beginn der Feiertage soll sich das Wetter mit Gründonnerstag verbessern. Die Temperaturen sollen rapide ansteigen, auf bis zu 24 Grad. Zudem scheint die Sonne kräftig. Eine weitere Vorhersage hat Aemet derzeit noch nicht getroffen. Doch die Hoffnung auf ein sonniges Osterwochenende besteht.