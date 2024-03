Ostern auf Mallorca: Volle Hotels trotz drastischem Rückgang bei den Flügen?

Der Flughafen Mallorca erwartet in den anstehenden Osterfeiertagen bis zu 27 Prozent weniger Flüge als noch im Vorjahr – dennoch geben sich die Hoteliers der Insel zuversichtlich, was das erste Urlauberhoch des Jahres angeht. Wie der Hoteliersverband Fehm am Donnerstag (21.3.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen Ende März 71 Prozent der Gästehäuser auf der Insel geöffnet sein. Dies bedeute einen Zuwachs von 8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und zwei Prozentpunkten im Vergleich zu den Prognosen zum Jahresbeginn. Besonders positiv bewertet die Fehm, dass 2024 bereits das dritte Jahr in Folge sei, in dem die Saison schon im März beginne.

Bettenbelegung bei bis zu 84 Prozent

Die durchschnittliche Belegung der Hotels zu Ostern taxiert der Verband auf 62 bis 64 Prozent, wobei große Unterschiede in den verschiedenen Urlaubergegenden erwartet werden. Unangefochtener Spitzenreiter im Übergang zwischen Nebensaison und Hauptsaison ist die Inselhauptstadt Palma. Hier sind rund 84 Prozent der Betten für die Ostertage reserviert. Die Playa de Muro im Norden der Insel kommt mit 72 Prozent Hotelbelegung auf Platz zwei. Danach folgt die Playa de Palma, wo am Osterwochenende die ersten Partyurlauber zum Megapark-Softopening erwartet werden, mit 70 Prozent.

Auf den weiteren Plätzen folgen Colònia de Sant Jordi (65 Prozent), Palmanova-Magaluf und Pollença (jeweils 56 Prozent), Alcúdia-Can Picafort (56 Prozent) und Sóller (52 Prozent). In den übrigen Zielgebieten sind 40 bis 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten reserviert.

Gute Aussichten für den Arbeitsmarkt

Der frühe Saisonbeginn bedeute auch gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt, betonen die Hoteliers. So könnten im März 9,5 Prozent mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als im Vorjahresmonat. Die Balearen seien der spanienweit unangefochtene Jobmotor. 70 Prozent der neu geschaffenen Stellen würden auf den Tourismus entfallen. "Mit Saisonbeginn wird ein sehr leistungsfähiges Ökosystem aktiviert", lobt Fehm-Chefin Maria Frontera die Branche.

Zuletzt hatten die Hoteliers weniger optimistische Töne angeschlagen. Erst Anfang März hatte Pedro Marín, der Vorsitzende des Hotelierverbands an der Playa in einer Pressemitteilung die euphorischen Aussichten auf die Saison gedämpft.

