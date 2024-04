Obdachlose sorgen für Ärger in Son Espases: Krankenhausleitung greift durch

Nachdem sich in den zurückliegenden Wochen Dutzende Obdachlose im Landeskrankenhaus Son Espases im Norden von Palma einquartiert hatten, hat die Spitalleitung auf Mallorca nun die Konsequenzen gezogen. Am Mittwoch (3.4.) kündigte Krankenhaus-Chefin Cristina Granados Ulecia an, dass man die Obdachlosen des Geländes verweisen werde. Zudem würden in der Nacht zwischen 23 Uhr und sechs Uhr morgens alle Eingänge zugesperrt – mit Ausnahme der Notaufnahme. Auch würden die bislang betroffenen Gebäudeteile grundgereinigt.

Von nun an werde an den Eingängen ein anderer Wind wehen, so Granados. Das Sicherheitspersonal werde verstärkt kontrollieren, dass die Personen, die das Gebäude betreten, entweder Patienten oder Begleitpersonen beziehungsweise Familienmitglieder sind.

Immer wieder Auseinandersetzungen

Die Krankenhaus-Chefin begründete den drastischen Schritt damit, dass es zuletzt immer wieder zu Konflikten und Auseinandersetzungen zwischen den Obdachlosen und dem Personal sowie den Patienten gekommen war. Die Aufgabe von Son Espases sei in erster Linie die Behandlung von kranken und verletzten Personen, so Granados weiter. Für die Betreuung von Menschen ohne Obdach habe man weder die notwendigen Einrichtungen noch die personellen Kapazitäten. "Gleichzeitig müssen wir das Recht der Patienten schützen, unter besten Bedingungen behandelt zu werden. Und unsere Mitarbeiter haben das Recht, ihre Arbeit in einem angemessenen Umfeld zu verüben."

Vor der Ankündigung der neuen Maßnahmen, so Granados, habe man sich mit der mallorquinischen Sozialbehörde IMAS, mit gemeinnützigen Organisationen sowie Vertretern von National- und Ortspolizei zusammengesetzt, um über die Lage der Obdachlosen im Krankenhaus zu sprechen. Man werde weiterhin erlauben, dass die verschiedenen Organisationen sich auf dem Krankenhausgelände um die betroffenen Personen kümmern. Allerdings sei unter anderem die Essensausgabe verboten. /pss