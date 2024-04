Das erste Mal in diesem Jahr steigt das Thermometer auf Mallorca über 30 Grad

Premiere im Jahr 2024: Zum ersten Mal sind am Samstag (6.4.) auf Mallorca die Höchstwerte auf über 30 Grad gestiegen. Der erste Ort, in dem es so weit war, war Sant Elm ganz im Südwesten der Insel.

Laut der staatlichen Wetterbehörde Aemet erreichte das Thermometer in dem Touristenort gegenüber der Insel Dragonera bereits am Mittag die Grenze von 30 Grad. Exakt 30,2 Grad wurden um 12.40 Uhr in Sant Elm gemessen.

Vorsicht vor Sturmböen in der Tramuntana

Und das ist ein Stück weit erstaunlich, denn eigentlich waren die Wetterfrösche davon ausgegangen, dass es vor allem im Norden von Mallorca heiß wird. Für den Südwesten rund um Andratx, wozu Sant Elm gehört, waren "lediglich" Höchstwerte von 26 Grad prognostiziert worden. Die 30-Grad-Marke schaffen laut Aemet auf Mallorca auch die Gemeinden Inca, Sa Pobla und Pollença, wo es örtlich bis zu 32 Grad heiß werden kann.

Bis Samstagabend bleibt es auf der Insel weitgehend sonnig, wenn auch örtlich etwas diesig. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Werte bis 14 Grad in der Inselmitte und rund um Capdepera sowie 17 Grad in der Serra de Tramuntana. Der Wetterdienst warnt für die Nacht auf Sonntag an der Tramuntana-Küste vor zeitweise starken Sturmböen von bis zu 70 km/h. Bis Sonntag um 7 Uhr gilt die Warnstufe Gelb wegen Windes und Wellengangs.

Sonntag und Montag vor allem im Norden heiß

Der Sonntag wird dann noch einmal sommerlich warm. Pollença könnte sogar Werte von 33 Grad schaffen. Deutlich frischer bleibt es in Andratx mit 23 Grad und in Son Servera mit 24 Grad. Auch in Palma kommt man bei 25 Grad Höchsttemperatur noch nicht so stark ins Schwitzen.

In den restlichen Gebieten bleibt es meist bei 27 bis 31 Grad. Natürlich fällt den ganzen Tag über kein Tropfen Regen, die Sonne scheint nahezu ungestört vom Himmel.

In der Nacht auf Montag sinken die Werte dann wieder auf 12 bis 15 Grad. Tagsüber am Montag wird es vor allem in der nördlichen Hälfte der Insel erneut heiß. Die Höchstwerte steigen in Pollença, Inca und Artà auf 30 Grad. Etwas kühler bleibt es bei 24 bis 28 Grad in der Südhälfte und der Inselmitte.

Ab Dienstag wieder Regen möglich

Gegen Abend zieht sich der Himmel dann langsam zu, bevor es in den frühen Morgenstunden des Dienstag anfangen kann zu regnen. Die Nacht wird mit Werten zwischen 7 und 11 Grad deutlich frischer.

Der Dienstag startet dann bewölkt, örtlich kann es weiterhin Schauer geben. Erst gegen Nachmittag lässt sich öfter wieder die Sonne blicken. Die Höchstwerte stürzen regelrecht ab und erreichen nur noch 18 bis 22 Grad. Und auch der Mittwoch soll äußerst durchwachsen und frischer werden.