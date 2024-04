Vier Mallorca-Urlauber wegen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung an der Playa de Palma festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Sonntagmorgen (7.4.) vier Urlauber festgenommen, die eine junge Frau in einer Ferienwohnung an der Playa de Palma vergewaltigt haben sollen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Dienstag (9.4.) hervor. Der Fall weist Parallelen zur mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer Frau durch deutsche Urlauber im vergangenen Jahr auf.

Die vier Urlauber aus Italien waren an Palmas Partymeile Paseo Marítimo unterwegs. Dort traf einer der Männer am Eingang eines Lokals auf eine junge Brasilianerin, die ihn um eine Zigarette bat. Er hatte keine dabei, besorgte aber eine. Beide verloren sich aus den Augen und trafen später, gegen 5 Uhr morgens, erneut aufeinander und beschlossen, an die Playa de Palma zu fahren.

Erst an den Strand, später in die Wohnung

Sie gingen in die Ferienwohnung der Männer im Carrer Bartomeu Riutort, der Straße, die am Palma Aquarium entlang führt und hatten dort laut Pressemitteilung der Polizei einvernehmlichen Sex. Nach Informationen der mallorquinischen Medien soll sich das Paar jedoch zuvor am Strand vergnügt haben und der erneute Sex in der Wohnung sei gegen den Willen der Frau passiert.

Im Anschluss verließ er das Zimmer und ging auf den Balkon. Einer seiner Freunde, die in der Zwischenzeit ebenfalls in die Wohnung zurückgekehrt waren, gesellte sich ins Bett zu der Frau und soll sie zum Oralsex genötigt haben. Ein anderer Urlauber soll sie geküsst und unsittlich berührt haben. Der vierte Mann beteiligte sich zwar nicht, sah aber tatenlos zu. Auch das gilt in Spanien als Straftat. Die Frau konnte entkommen, nahm einen der Ausweise der Urlauber mit und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten kamen noch rechtzeitig in der Wohnung an, denn die Männer waren auf dem Sprung zum Flughafen, wo der Flieger in die Heimat gehen sollte. Sie wurden am Dienstagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft steckte. Im Gefängnis in Palma sitzen derzeit auch andere mutmaßliche Gruppenvergewaltiger ein.

Weiterhin vier deutsche Urlauber in Haft

Im vergangenen Juli ereignete sich ein ähnlicher Fall am Ballermann. Ein junger Urlauber aus Deutschland lernte eine Landsfrau an der Playa de Palma kennen. Beide hatten einvernehmlichen Sex am Strand und wenig später soll es zu einer Gruppenvergewaltigung im Hotel gekommen sein. Noch heute sitzen vier Urlauber deswegen in Untersuchungshaft.