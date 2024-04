Deutsche Anwohner in Costa dels Pins: "Das Feuer kam bis an die Hauswand"

Das Feuer, das am Mittwochmittag (8.4.) an der Costa dels Pins ausgebrochen war, hat auch deutsche Anwohner in Angst und Schrecken versetzt. Ein Ehepaar erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca": "Das Feuer kam bis an die Wand unseres Hauses, wir konnten die Flammen knistern hören. Wir waren sehr verängstigt."

Lobende Worte finden die Deutschen für die Einsatzkräfte: "Die Polizei kam sehr schnell, und wir sahen sofort einen Löschhubschrauber." Die Beamten hätten ihnen mitgeteilt, dass sie das Haus sofort verlassen müssten, da sie in großer Gefahr seien. Stunden nach dem Einsatz warteten sie noch darauf, ihre Immobilie wieder betreten zu können.

Feuer um 12 Uhr gemeldet

Das Feuer war gegen 12 Uhr in der Gegend um den Sturzbach Torrent dels Morts gemeldet worden. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Son Servera, Jaume Servera, erklärte, handelt es sich bei der Ursache des Brandes um einen menschlichen Fehler. Nach Angaben des Politikers waren Mitarbeiter der zum Umweltministerium gehörenden Abteilung für Wasserressourcen dabei, das Bachbett zu reinigen, und hatten die Erlaubnis, kleinere Pflanzenreste an Ort und Stelle zu verbrennen. Einer dieser Brände geriet außer Kontrolle.

Die Windverhältnisse und die Trockenheit in der Gegend erschwerten die Bemühungen der Feuerwehr und der Naturschutzbehörde Ibanat, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Für Mallorca galt am Mittwoch laut dem balearischen Landwirtschaftsministerium keine Warnung wegen Waldbrandgefahr. Gegen 16.30 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu stabilisieren. Bis die Flammen komplett gelöscht sind, dürften noch einige Tage vergehen. Insgesamt wurden 4,1 Hektar Kiefernwald zerstört.

Waldbrandsaison ab 1. Mai

Die offizielle Waldbrandsaison auf Mallorca beginnt am 1. Mai und dauert bis 15. Oktober. In dieser Zeit ist das Risiko von Bränden besonders hoch, Grillen und andere Feuerstellen im Wald sind dann nicht mehr erlaubt, auch nicht auf den offiziellen Grillplätzen. /pss

