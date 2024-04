Nächster Waldbrand auf Mallorca: Zahlreiche Wohnhäuser an der Costa dels Pins geräumt

Wenige Tage nach einem Waldbrand in der Gemeinde Sóller haben sich erneut Flammen auf Mallorca ausgebreitet. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, bekämpften die Feuerwehr und die Naturschutzbehörde Ibanat am Mittwoch (10.4.) seit den Mittagsstunden einen Brand in der Nähe von Costa dels Pins im Nordosten der Insel. Medienberichten zufolge wurden zwischen 3,5 und vier Hekter Wald verbrannt.

Wie der Bürgermeister der Gemeinde Son Servera, Jaume Servera, erklärte, handelt es sich bei der Ursache des Brandes um einen menschlichen Fehler. Nach Angaben des Politikers waren Mitarbeiter der zum Umweltministerium gehörenden Abteilung für Wasserressourcen dabei, das Bachbett zu reinigen, und hatten die Erlaubnis, kleinere Pflanzenreste an Ort und Stelle zu verbrennen, während die größeren an einen anderen Ort gebracht werden mussten.

Anwohner in Sicherheit gebracht

Das Feuer wurde gegen 12 Uhr in der Gegend um den Sturzbach Torrent dels Morts gemeldet. Dort stehen zahlreiche Einfamilienhäuser, die sich in der Nähe eines Waldgebiets befinden. Die Flammen breiteten sich mit hoher Geschwindigkeit aus und näherten sich den Wohnhäusern auf gefährliche Weise. Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Ortspolizei von Son Servera räumten die Immobilien und brachten die Bewohner in Sicherheit.

Die Feuerwehr entsendete Einsatzkräfte von den Parks in Artà, Manacor, Inca und Alcúdia, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Windverhältnisse und die Trockenheit in der Gegend erschwerten dies. Für Mallorca galt am Mittwoch laut dem balearischen Landwirtschaftsministerium keine Warnung wegen Waldbrandgefahr.

Die Costa dels Pins ist ein bei insbesondere deutschen Urlaubern beliebter Küstenort, der sich durch seine Abgeschiedenheit auszeichnet.

Waldbrandsaison ab 1. Mai

Die offizielle Waldbrandsaison auf Mallorca beginnt am 1. Mai und dauert bis 15. Oktober. In dieser Zeit ist das Risiko von Bränden besonders hoch, Grillen und andere Feuerstellen im Wald sind dann nicht mehr erlaubt, auch nicht auf den offiziellen Grillplätzen. /pss